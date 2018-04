Tlc, Codacons: bene conferma Antitrust ma resta nodo rimborsi

Roma, 13 apr. - "Ancora una vittoria del Codacons contro le compagnie telefoniche, con l`Antitrust che, accogliendo le denunce presentate dall`associazione contro i rincari delle tariffe che configuravano l`ipotesi di cartello anticoncorrenza, ha confermato lo stop agli aumenti delle tariffe". Lo afferma il Codacons in una nota.

"Resta ora aperto il nodo dei rimborsi spettanti agli utenti per le illegali fatturazioni a 28 giorni, questione sulla quale il Codacons è intervenuto anche dinanzi al Tar del Lazio contestando le richieste dei gestori - afferma il presidente Carlo Rienzi -. In questa delicata fase occorre vigilare con la massima severità contro il rischio di balzelli, rincari nascosti e aumenti occulti delle tariffe che potrebbero essere applicati agli utenti per recuperare i minori introiti legati allo stop deciso dall`Antitrust".