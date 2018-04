Anzaldi(Pd): Di Battista contro Salvini è un siluro a Di Maio

Roma, 13 apr. - L'attacco di Alessandro Di Battista a Matteo Salvini è un "siluro a Di Maio", secondo il deputato Pd Michele Anzaldi. "Dice Di Battista: 'Salvini è come il cane Dudù'. Ecco un siluro targato M5s alla leadership di Luigi Di Maio, che con Salvini tratta e spartisce poltrone da oltre un mese puntando a fare il governo insieme".

Continua Anzaldi: "Viene da chiedersi: come mai Di Battista si sveglia solo oggi? Come mai non ha avuto nulla da dire quando il Movimento 5 stelle si è diviso con Lega e Forza Italia ogni carica istituzionale?".

Conclude il deputato Pd: "Oggi Di Battista attacca Salvini e Berlusconi, ma ieri non ha avuto nulla da dire quando i suoi colleghi di partito votavano alla presidenza del Senato una fedelissima di Berlusconi e alla presidenza della commissione speciale della Camera il braccio destro di Salvini, oltre alla spartizione delle altre poltrone".