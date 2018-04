Duro scontro fra paesi Ue su riforme Eurozona, senza l'Italia

Bruxelles, 13 apr. - Nonostante le speranze di rilancio e rilegittimazione popolare dell'integrazione europea, evocate dal presidente francese Manuel Macron nei suoi annunci e discorsi recenti, sembra sempre più difficile che si possa arrivare entro il Consiglio europeo di giugno a un accordo fra gli Stati membri sulle prospettive di riforma dell'Unione economica e monetaria (Uem), mentre si profila uno scontro fra i paesi del Nord e quelli del Sud Europa, con Germania e Francia schierati su posizioni nettamente diverse, se non opposte, mentre l'Italia resta senza governo e fuori dai giochi.

Il vicepresidente della Commissione europea responsabile per l'Euro, il Dialogo sociale e la Stabilità finanziaria, Valdis Dombrovskis, è stato mandato in missione oggi a Berlino proprio per discutere con i ministri economici del nuovo governo tedesco il futuro dell'Uem e le proposte di riforme per "approfondirla", in gran parte contenute nel "Rapporto dei Cinque presidenti" del 2015 e nel "documento di riflessione" della stessa Commissione europea, pubblicato il 31 maggio 2017. A queste bisogna aggiungere le proposte annunciate da Macron, ancora più "integrazioniste". Dombrovskis ha, evidentemente, il compito di verificare se davvero la Germania ha deciso di sabotare l'accordo a cui la Commissione e il presidente del Consiglio europeo, Donald Tusk, puntavano entro l'estate.

Le premesse non sono affatto incoraggianti. Ieri il quotidiano tedesco Handelsblatt riferiva gli avvertimenti di Dombrovskis e di Klaus Regling, Direttore dell'Esm (il Fondo salva Stati), secondo cui si sta esaurendo il tempo per trovare un compromesso e la riforma dell'Uem è ormai sull'orlo del collasso.

Finora, in assenza di una chiara posizione del nuovo governo tedesco, appena insediatosi, l'unica cosa chiara oltre agli annunci di Macron era la chiusura espressa a marzo da otto paesi nordeuropei (Olanda, Danimarca, Finlandia, Irlanda, Svezia e i tre baltici), contrari praticamente a tutte le riforme che prospettino più solidarietà finanziaria e condivisione dei rischi e favorevoli invece a più "condizionalità" e automatismi nell'imposizione di riforme strutturali e nuove dosi di politiche d'austerità. (Segue)