Sala: Fontana sbaglia su Gay Pride, noi passi avanti su diritti

Milano, 13 apr. - "È la sua idea. Secondo me sbagliano perché questo vuol dire negare quella che è la realtà". Lo ha detto il sindaco di Milano, Giuseppe Sala, a proposito della scelta del nuovo presidente della Lombardia, Attilio Fontana, di non concedere il patrocinio della Regione al Gay Pride.

"La società è diventata così quindi penso che chi ha responsabilità su nuclei cittadini complessi non può che pensare a tutto. Noi invece su tutto il tema del diritto siamo decisi a non fare nessun passo indietro, ma semmai passi avanti" ha aggiunto a margine del "Festival dei Beni Confiscati alle Mafie", presso l'ex concessionario auto di via Varesina 66.