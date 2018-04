Gaza: muore palestinese, ucciso da proiettili esercito Israele

Gaza City, 13 apr. - E' morto un palestinese che era stato ferito dal fuoco dei soldati israeliani negli scontri odierni scoppiati alla frontiera fra la Striscia di Gaza e lo Stato ebraico. Lo ha annunciato il locale ministero della Sanità, facendo salire a 34 il numero dei palestinesi uccisi nelle ultime due settimane.

Islam Herzallah (28 anni) è stato raggiunto da colpi d'arma da fuoco ad Est di Gaza City; trasportato in un ospedale è deceduto poco dopo per le gravi ferite riportate, ha aggiunto il ministero. In precedenza lo stesso ministero aveva annunciato il ferimento di 120 palestinesi nelle manifestazioni alla frontiera.