Logiudice (ReteDem Pd): grave se Assemblea venisse rinviata

Roma, 13 apr. - "Il rinvio dell`assemblea nazionale del Pd sarebbe un atto grave e incomprensibile. Il partito è in ginocchio ed ha bisogno di rialzarsi presto per mettere in campo un progetto nuovo. Renzi non può tenerlo in ostaggio per tattica politica: così il Pd muore". Così scrive Sergio Lo Giudice, presidente di ReteDem e componente della direzione nazionale del Pd. "Questo rinvio - conclude Lo Giudice - sarebbe uno strappo al nostro Statuto e uno schiaffo alla nostra comunità. Spero che il senso di responsabilità prevalga sulle dinamiche di potere".