Di Battista:Salvini sembra Dudù,non può staccarsi da Berlusconi

Roma, 13 apr. - Il Governo M5s-Lega "è evidente" che sarebbe "la soluzione che serve per rispondere al risultato elettorale" ed esprimere una maggioranza di governo "seria" con "un programma di governo all'altezza dei problemi che abbiamo". Ma "purtroppo ancora ieri Salvini con Berlusconi sembrava Dudù, il suo cagnolino. Per qualcosa che non conosciamo e che non mi soiego, forse fideiusioni passate, la Lega è ancora oggi legata a doppio filo a Berlusconi mentre farebbe bene a staccarsi",. Lo ha affermato, fra l'altro, Alessandro Di Battista parlando a Rainews24

"Noi - ha aggiunto Di Battista- ora vogliamo andare al governo per cambiare finalmente questo Paese. Ma i numeri per farlo da solo non li abbiamo a causa di una legge elettorale che è stata fatta apposta per impedircelo".