Terremoto, Ag. Entrate: nessuna cartella ad Arquata del Tronto

Roma, 13 apr. - "Come previsto dalla legge, nelle zone colpite dai tragici eventi del terremoto Agenzia delle entrate-Riscossione non ha ripreso alcuna attività". Lo comunica in una nota l'ufficio stampa di Agenzia entrate-Riscossione smentendo l'allarme diffuso in queste ore da un comitato civico.

"Agenzia delle entrate-Riscossione relativamente a notizie relative a cartelle inviate ad alcuni contribuenti del cratere tra Amatrice-Accumuli (Lazio) e Arquata del Tronto (Marche) precisa che la notizia è priva di ogni fondamento - aggiunge -. Agenzia delle entrate-Riscossione non ha inviato alcuna cartella nelle zone colpite dal sisma, nel rispetto delle norme. Le lettere inviate da Riscossione nel mese di marzo sono semplici comunicazioni, previste dalla legge, con cui si informano i cittadini sugli importi iscritti a ruolo che possono rientrare nella definizione agevolata, la cosiddetta rottamazione delle cartelle, prevista dal decreto legge n.193/2016 e dal dl n. 148/2017 convertito con modificazioni dalla Legge n. 172/2017. Nessuna richiesta di pagamento, pertanto, ma lettere informative che consentono ai cittadini di aderire agli sconti previsti dalla cosiddetta rottamazione, secondo le scadenze previste dalla legge".

"Agenzia delle entrate-Riscossione precisa inoltre che - conclude la nota dell'ufficio stampa - eventuali chiarimenti o contestazioni sulle somme riportate nelle comunicazioni devono, comunque, essere rivolte agli enti creditori che hanno affidato all'Agenzia delle entrate-Riscossione i relativi ruoli".