Mulè: non esiste ipotesi appoggio esterno Fi a governo M5s-Lega

Roma, 13 apr. - "Se è un incarico pieno, di tipo politico, va dato a Salvini. Ieri nel colloquio con Mattarella l'unico nome fatto è stato il suo". E Fico o Casellati? "Sarebbe un incarico diverso, di tipo istituzionale, una soluzione intermedia, in attesa di trovare una soluzione politica. Servirebbe forse a prendere tempo...". Lo dice Giorgio Mulé, deputato di Forza Italia, ospite di Un Giorno da Pecora, su Rai Radio1. Alla domanda se Fi fosse disponibile a dare appoggio esterno, senza ministri, per far partire un governo Lega-M5S, Mulè risponde seccamente: "È come dire: salite sul torpedone, pagate il biglietto e poi vi buttate in un burrone. Lo fareste? Non facciamo i portatori d'acqua. O hai una legittimità politica oppure non si fa. E, comunque, questa ipotesi non c'è, la escludo".

Quanto allo 'show' di SIlvio Berlusconi all'uscita dallo studio di Mattarella al Quirinale, Mulè spiega: "Era previsto che Salvini leggesse quelle dichiarazioni, e poi dovevano andar via. E il presidente ha fatto quel coup de theatre...". Ha parlato con Berlusconi dopo quel fuori programma? "Si, era tranquillo, non si aspettava quella reazione, anche da parte dei 'cinquestalli'". Cinquestelle vuole dire... "Sì, scusate, giuro che mi è scappata". Berlusconi era soddisfatto del colloquio con Mattarella? "Sì, molto, per lui la chiosa finale era normale, è rimasto sorpreso dalla reazione che c'è stata". Ma le frasi pronunciate dopo Salvini contraddicevano quanto detto dal leghista... "No, non sono d'accordo. Dovete ricordare che il giorno prima Di Battista aveva pronunciato delle parole talmente estreme, un messaggio così lurido nel contenuto...Il presidente è rimasto colpito da quelle parole". Quindi le parole di Berlusconi ieri erano rivolte a Di Battista o a tutto il M5S? "A tutti i Cinquestelle lo escludo - ha detto a Rai Radio1 - con Berlusconi parlo ogni giorno e lo escludo". Quindi era diretto a Di Battista? "Penso di sì, ma non abbiamo fatto l'esegesi. È un clima che Di Battista ha esasperato con ciò che ha detto".