Ambasciatrice Usa a Onu: uso armi chimiche in Siria colpa di Mosca

New York, 13 apr. - "Sappiamo chi lo ha fatto. I nostri alleati lo sanno. La Russia può lamentarsi quanto vuole di fake news, ma nessuno si sta bevendo le sue bugie e le sue coperture. La Russia doveva garantire che Assad non avrebbe usato armi chimiche, e la Russia ha fatto il contrario". Queste le parole di Nikki Haley, ambasciatrice statunitense alle Nazioni Unite, parlando al Consiglio di sicurezza del presunto attacco chimico contro i civili a Douma, in Siria, condotto dalle forze del presidente siriano, Bashar al-Assad.

"Il mondo non deve accettare passivamente l'uso di armi chimiche" ha aggiunto, precisando poi che "il nostro presidente non ha ancora preso una decisione su possibili azioni in Siria".