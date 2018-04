Siria, Guterres: rischio di esclation militare su grande scala -2

New York, 13 apr. - La Russia ha infatti accusato l'Occidente di avere l'unico obbiettivo di rovesciare militarmente il regime del presidente siriano Bashar al-Assad, e la Gran Bretagna di aver inscenato il presunto attacco chimico nella Ghouta orientale.

L'Ambasciatore statunitense presso le Nazioni Unite, Nikki Haley, ha dichiarato che non è stata presa alcuna decisione in merito a una possibile azione militare, sottolineando l'importanza di "valutare tutte le implicazioni"; l'omologo russo Vassily Nebenzia ha chiesto a Washington, Londra e Parigi di "non portare il mondo fino a una soglia così pericolosa".