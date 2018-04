Frontex: a marzo -63% migranti irregolari in Ue, -88% in Italia

Bruxelles, 13 apr. - Nel marzo scorso ci sono stati 6.200 attraversamenti irregolari delle frontiere esterne dell'Ue lungo le quattro principali rotte migratorie (Mediterraneo centrale, Orientale, Occidentale e Balcani occidentali), in calo del 63% rispetto allo stesso mese dello scorso anno. Gli attraversamenti irregolari del primo trimestre dell'anno sono stati in totale 18.800, la metà rispetto al 2017, con un calo dovuto soprattutto alla minore pressione migratoria sulla rotta del Mediterraneo centrale.

Lungo questa rotta, afferma una comunicato diramato oggi da Frontex, l'Agenzia Ue per la sorveglianza delle frontiere esterne, il mumero di migranti irregolari arrivato in Italia a marzo è calato attestandosi sotto i 1.400, una diminuzione dell'88% rispetto a marzo 2017. In tutti il primo trimestre dell'anno, i migranti irregolari sbarcati in Italia sono stati circa 6.600, con una riduzione di tre quarti rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente.

Finora, quest'anno, il gruppo più numero di migranti irregolari più numeroso che hanno preso questa rotta è stato quello degli eritrei (un quarto del totale), mentre il secondo gruppo più numeroso è stato quello dei tunisini partiti direttamente dal loro paese.