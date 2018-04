Fidt conclude indennizzi 4 banche, 180,85 mln a risparmiatori

Milano, 13 apr. - Il Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi (Fitd), nella funzione di gestore del Fondo di solidarietà, ha concluso l'attività di indennizzo forfettario in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca Popolare dell'Etruria e del Lazio, dalla Banca delle Marche e dalle Casse di Risparmio di Ferrara e della Provincia di Chieti, poste in risoluzione in data 22 novembre 2015.

Complessivamente, ha reso noto con un comunicato, sono state liquidate 15.443 richieste di indennizzo per un totale erogato pari a 180,85 milioni di euro, interamente a carico del settore bancario.

L'attività del Fondo di solidarietà prosegue con la procedura di indennizzo forfettario in favore degli investitori in strumenti finanziari subordinati emessi dalla Banca popolare di Vicenza e da Veneto Banca, poste in liquidazione coatta amministrativa.