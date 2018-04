Foodora, Damiano: sottovalutata subordinazione ad algoritmo

Roma, 13 apr. - "Nella gig economy il vecchio caposquadra è diventato l'algoritmo. Il controllo sui lavoratori viene esercitato attraverso le piattaforme digitali che rappresentano, quindi, il nuovo vincolo di subordinazione. Preoccupa il fatto che i giudici di Torino, nel caso Foodora, non abbiamo voluto cogliere questo elemento". Lo dichiara Cesare Damiano, del Partito democratico.

"Questa scelta - continua - fa il paio con la sentenza del Consiglio di Stato a proposito del ricorso di architetti e ingegneri nell'appalto per il piano regolatore di Catanzaro. I professionisti, che avevano vinto la gara, contestavano la remunerazione a '1 euro', ritenuta invece congrua dal Consiglio in quanto veicolo di notorietà. Non a caso ci siamo battuti, con un risultato positivo nella precedente legislatura, per introdurre l'equo compenso nel lavoro autonomo. Lo svilimento della dignità del lavoro, implicitamente contenuto in queste sentenze, fa il paio con lo svilimento delle retribuzioni e dei compensi. Qui si apre un problema di prospettiva legato alla crescita della nostra economia: l'innalzamento del livello dei salari. Ce lo ha detto Draghi e lo ribadisce, oggi, Bankitalia quando afferma che siamo di fronte a 'tassi di disoccupazione elevati e a una dinamica salariale modesta'".

"Salari dignitosi, fissati dalla contrattazione o dalla legge, e tutele minime per quanto riguarda lo Stato sociale, devono diventare una componente fondamentale della crescita qualitativa del Paese. Questa scelta strategica darebbe una risposta alla domanda di nuove certezze che ci arriva soprattutto dalle giovani generazioni. L'esatto contrario di una logica di concorrenza malata e 'al massimo ribasso' oggi dominante a livello europeo e mondiale", conclude Damiano.