Parrini: rinviare assemblea Pd, irresponsabile discutere ora

Roma, 13 apr. - L'assemblea Pd va rinviata, secondo il senatore Pd Dario Parrini. "In un contesto politico come quello che stiamo vivendo, la discussione se fare o no il congresso del Pd, e se si quando, è del tutto fuori luogo. Per questo penso che dobbiamo rinviare l'assemblea nazionale del 21. E che non farlo sarebbe poco responsabile".

" Il Paese è in stallo - sottolinea il parlamentare - a causa dei poco decorosi balletti messi in atto dai vincitori dalle elezioni. All'orizzonte si stagliano complicate sfide internazionali. Il Capo dello Stato al termine del secondo giro di consultazioni ha sottolineato accoratamente la delicatezza di questo momento politico. In una situazione come quella attuale, tenere comunque l'assemblea del Pd sarebbe davvero fuori luogo".