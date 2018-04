Roma, 13 apr. - "Grazie agli amici molisani per l'accoglienza! Vi invito tutti a votare centrodestra: non disperdiamo consensi a favore di chi non offre nessuna possibilità di trovare soluzioni per i problemi del Paese". Lo scrive in un tweet Silvio Berlusconi, leader di Forza Italia, oggi in Molise pe la campagna elettorale in vista delle Regionali.