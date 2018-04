Eurobarometro: 1 italiano su 2 considera immigrati un problema-2

Roma, 13 apr. - Sempre secondo l'Eurobarometro, a fronte di un 55% di italiani che ritiene che l'integrazione di immigrati non abbia successo (né a livello locale né su base nazionale), un altro 40% invece ritiene che funzioni. Percentuali praticamente invertite rispetto alla media Ue: in questo caso il 54% degli intervistati risponde che l'integrazione ha successo, mentre il 40% afferma il contrario. Da notare come anche in Svezia, Paese generalmente favorevole all'immigrazione, la maggioranza degli intervistati, il 52% ritiene che l'integrazione non sia un successo.

Di nuovo nella Penisola, la maggioranza degli intervistati, il 75% ritiene che l'immigrazione peggiori i problemi di criminalità nel Paese, il 63% giudica che gli immigrati siano un peso per il welfare e il 58% che sottraggano lavoro agli italiani. Al tempo stesso però un 69% di intervistati risponde che gli immigrati occupano posti per i quali è difficile trovare lavoratori. Il 55% non ritiene che gli immigrati abbiano un impatto positivo sull'economia e il 54% non ritiene che portino nuove idee o promuovano l'innovazione.

Quanto alla percezione sulla presenza di migranti sul territorio, in Italia la quota più consistente di intervistati, il 31%, ritiene che sia del 25% o superiore; un altro 21% ritiene che siano tra il 12 e il 25%. L'11% degli intervistati stima la quota di immigrati tra il 9 e il 12%.