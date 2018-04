Svizzera, svanite speranze di ritrovare vivo magnate tedesco Haub

Berlino, 13 apr. - Non c'è più nessuna speranza di ritrovare vivo il miliardario tedesco Karl-Erivan Haub (58 anni) ad del Tengelmann Group (una catena di negozi di alimentari fondata nel 1887 che oggi è una galassia della grande distribuzione e dell'e-commerce con 200mila dipendenti) da sabato scorso dato per disperso nella zona del Cervino, al confine tra Svizzera e Italia. Lo ha annunciato oggi il gruppo a nome della famiglia. "Dopo più di sette giorni in condizioni climatiche estreme in un ghiacciaio, non ci sono più speranze di ritrovarlo vivo", ha scritto in un comunicato il gruppo Tengelmann.

Erede di una ricca famiglia di imprenditori, Karl-Erivan Haub nutriva una profonda passione per lo scialpinismo: aveva un appuntamento nel pomeriggio di sabato a Zermatt, in Svizzera, ma non si è mai presentato.