Pizzul(Pd): tra Lombardia e cooperative tante questioni aperte

Milano, 13 apr. - Tra la Regione Lombardia e il mondo delle cooperative "rimangano molte questioni aperte" che la cooperazione "si aspettava di veder risolte già negli ultimi cinque anni di amministrazione Maroni. Lo ha sottolineato in una nota il capogruppo regionale del Pd, Fabio Pizzul, che come il presidente lombardo Attilio Fontana ha partecipato all'assemblea di Confcooperative Lombardia.

Pizzul ha citato, in particolare, "l'aggravio dell'Iva per le coop sociali, le poche risorse per la buona legge sulla cooperazione, le risorse per le imprese bloccate in Finlombarda, il poco sostegno ai workers buyout e agli inserimenti lavorativi per le coop di tipo B con il 5% di forniture pubbliche, il mancato affidamento dei beni confiscati alle mafie".

"Certo che non deve essere stato un bell`effetto per i neo eletti: mi viene da pensare e aggiungere a questo elenco di doglianze, che a parole Regione Lombardia è dalla parte della cooperazione, ma nei fatti e nel bilancio regionale è molto meno presente. Mi auguro che in questa nuova legislatura Lega e centrodestra pongano rimedio alle mancanze dei loro predecessori" ha concluso Pizzul.