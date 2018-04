Francia, calano adesioni a sciopero treni, Macron non molla

Parigi, 13 apr. - I viaggiatori francesi oggi hanno fatto i conti con la terza tranche di scioperi dei ferrovieri, che è sembrata meno riuscita delle altre, nonostante al determinazione dri sindacati alla mobilitazione contro la riforma delle ferrovie del presidente Emmanuel Macron. Il personale ha dato il via agli scioperi il 3 aprile e ne sono stati programmati 36 fino a fine giugno, due alla settimana, per fermare il piano di riassetto della società ferroviaria di stato Sncf. Macron ha promesso di non mollare nella sua battaglia contro i sindacati, che rispetto all'inizio ha perso intensità.

La SNCF ha detto che il 38% del personale necessario alla circolazione dei treni prende parte allo sciopero di oggi, in netto calo rispetto al 48% della prima ondata, ma il tre per cento in più rispetto alla seconda ondata di domenica scorsa. Circolano un tgv e un treno regionale su tre. Il 3 aprile era in viaggio un tgv su otto. Ieri in un'intervista tv Macron ha promesso di andare "fino in fondo" nel suo progetto di riforma che ha l'obiettivo di mettere la Sncf in grado di sostenere la concorrenza con l'apertura del mercato ferroviario Ue nel 2020.