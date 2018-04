Amsterdam, 13 apr. - Il settore automobilistico avrebbe bisogno di un consolidamento, ma Fiat Chrysler non ha la necessità di cercare aggregazioni. Lo ha detto il presidente di Fca, John Elkann, all'assemblea degli azionisti. "Dire che serve un consolidamento - ha sottolineato Elkann - non va tradotto come 'abbiamo bisogno di fare qualcosa'. Bisogna posizionare l'azienda e renderla più performante, e questo è stato fatto".