Scudomed e Area Medici, seminario sulla "privacy nella sanità"

Roma, 13 apr. - In prossimità della definitiva entrata in efficacia del Regolamento Europeo Privacy più comunemente conosciuto con l'acronimo GDPR, le associazioni Scudomed e Area Medici, con il patrocinio gratuito di Aris, Aiop, Federsanità Anci, Ifo, Uspi, e Aiba terranno un evento informativo dal titolo "La privacy nella sanità: il sistema sanzionatorio e l'attività ispettiva" che si svolgerà il 17 aprile 2018 a partire dalle 9.30 sino alle 14.00, in via Veneto, 125, in Roma.

I contenuti scientifici saranno arricchiti dalla partecipazione del Col. Marco Menegazzo - Comandante del Nucleo Speciale Privacy della Guardia di Finanza.

L'evento segue quello organizzato - con il contributo scientifico di Scudomed - dall'Ordine degli Avvocati di Roma, svoltosi il 9 febbraio 2018, presso la Corte di Cassazione, con l'intervento, tra gli altri, del Garante Europeo della Privacy, dr. Giovanni Buttarelli, autore della presentazione dell'opera ed. Giuffrè, La privacy nella sanità.