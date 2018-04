Catalogna, Parlamento denuncia giudice Corte Suprema Llarena

Barcellona, 13 apr. - Il Parlamento catalano ha deciso denunciare il giudice istruttore della Corte Suprema, Pablo Llarena, che si è di nuovo rifiutato di scarcerare il candidato indipendentista alla presidenza della Generalitat, Jordi Sanchez, rendendone così impossibile l'investitura.

Il dibattito di investitura, previsto per la giornata di oggi, è stato quindi rinviato sine die: nel frattempo l'orologio istituzionale non si ferma e il 22 maggio scadono i termini per l'investitura di un presidente della Generalitat, pena un ritorno alle urne; secondo alcune fonti indipendentiste l'ex presidente Carles Puigdemont starebbe pensando di non proporre alcun nuovo candidato preferendo nuove elezioni, malgrado l'accordo raggiunto con la sinistra di Erc per un nome alternativo entro il 23 aprile.