Wind Tre Business presenta nuovo format "campioni del business"

Roma, 13 apr. - Wind Tre Business, il brand di Wind Tre che propone a Professionisti, Aziende e Pubblica Amministrazione soluzioni di telefonia fissa e mobile, su Fibra e rete 4G, oltre che servizi digitali, lancia un nuovo format pubblicitario con protagonisti i campioni dello sport che, dopo una carriera ad alti livelli, hanno avviato percorsi di Business, confermando la loro leadership.

Il primo ad esordire nella nuova campagna è Andrea Pirlo, campione del mondo con la nazionale italiana di calcio nel 2006 e, adesso, `Campione nel Business` con la sua azienda vinicola, anche grazie a Wind Tre Business. Un partner vicino, solido e affidabile per ogni tipo di impresa, di cui sostiene lo sviluppo grazie alle sue risorse tecnologiche e alle offerte dedicate. Il brand, infatti, è caratterizzato da relazione, fiducia e valore, che si traducono in vantaggi concreti per i clienti. Gli altri sportivi, oggi leader nell`imprenditoria, che hanno scelto Wind Tre Business per le loro aziende e che saranno testimonial del marchio in questa nuova campagna sono: Francesco Moser, Marco Meoni, Fabio Ongaro e Patrizio Oliva.

Al centro della comunicazione `Office Share`, l`offerta convergente che coniuga la velocità della fibra fino ad 1 gigabit al secondo alla possibilità di condividere il traffico dati in mobilità sulla rete 4G di Wind Tre. In particolare, `OfficeShare` soddisfa al meglio le esigenze di aziende e PMI, grazie a diversi tagli di Giga da condividere su smartphone e tablet, con colleghi e collaboratori, e alle chiamate illimitate in Italia, Unione Europea, Stati Uniti e Svizzera.

La nuova campagna `Campioni nel Business` è pianificata su radio, stampa, web e social, video in grandi stazioni e `domination` negli aeroporti.