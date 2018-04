Pd: ancora nessuna intesa su congresso, ipotesi rinvio assemblea

Roma, 13 apr. - C'è anche l'ipotesi di rinviare l'assemblea Pd del 21 aprile, adesso, sul tavolo dei vertici democratici. L'incontro di questa mattina tra Matteo Renzi e Maurizio Martina non è bastato a trovare un percorso condiviso per traghettare il partito al congresso e l'ala dura renziana continua ad opporsi all'idea di rinviare le assise tra un anno, durante il quale proprio l'attuale reggente dovrebbe continuare a guidare il Pd.

Per evitare uno scontro interno e una "rottura" proprio durante le consultazioni per il governo, i più dialoganti tra i renziani stanno provando a lanciare l'ipotesi del rinvio dell'assemblea. Una proposta al momento in discussione, ma sulla quale ancora non è stata presa una decisione.