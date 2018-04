Siria, Mosca: a occidente interessa solo rovesciare governo Assad

New York, 13 apr. - L'ambasciatore russo presso l'Onu, Vassily Nebenzia, ha detto che "tutto ciò che interessa l'occidente è rovesciare il governo siriano", nel corso di una riunione del Consiglio di sicurezza convocata dalla Russia sulla Siria.

"Perché seminare il caos in Medio Oriente?", ha chiesto il diplomatico russo. "Solo il Consiglio di sicurezza ha l'autorità di prendere dei provvedimenti" contro la Siria se il ricorso alle armi chimiche venisse confermato, ha aggiunto Nebenzia, mettendo in dubbio la legalità internazionale di eventuali raid occidentali in Siria.