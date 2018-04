Lite tra eredi di Johnny Hallyday: congelati i beni del cantante

Parigi, 13 apr. - I giudici di Nanterre, nelle vicinanze di Parigi, hanno disposto oggi il congelamento dei beni di Johnny Hallyday e messo sotto sequestro tutti i diritti d'autore dell'artista nell'ambito della guerra per l'eredità che oppone i due figli maggiori del cantante francese scomparso alla vedova Laeticia.

Il tribunale ha invece deciso di non attribuire ai due figli Laura Smet e David Hallyday con una procedura d'urgenza il diritto di controllo che avevano reclamato sull'album postumo del padre prossimamente in uscita.

L'ex rocker, scomparso il 6 dicembre 2017 a 74 anni, ha lasciato l'intero suo patrimonio, stimato in decine di milioni di euro, all'ultima moglie, Laeticia Hallyday, con la quale ha adottato due bambine, Jade e Joy, in un testamento redatto negli Stati Uniti.

I due figli maggiori, David Hallyday, 51, avuto da Sylvie Vartan, e Laura Smet, 34, nata dalla sua relazione con Nathalie Baye, sostengono di essere stati "diseredati dal padre" che nel redigere le sue ultime volontà non ha tenuto conto della legge francese dove vige la legittima ed è quindi quasi impossibile escludere dei discendenti diretti dall'asse ereditario.

Johnny, uno delle più grandi icone del secolo scorso in Francia, aveva già provveduto generosamente in vita ai due figli maggiori, lasciando a Laura del denaro con cui ha acquistato almeno una casa a Rue Bonaparte, uno degli indirizzi più prestigiosi di Parigi, e al figlio metà di una villa in un altro ricco quartiere della ville Lumiere.