Amsterdam, 13 apr. - Arriverà l'anno prossimo il nome del successore di Sergio Marchionne alla guida di Fca. Lo ha detto lo stesso Marchionne all'assemblea degli azionisti di Fiat Chrysler. "Non so quando ci sarà l'annuncio - ha sottolineato - ma non è un evento del 2018".

"Il mio obiettivo - ha aggiunto l'amministratore delegato - è completare il piano al 2018: una volta fatto questo, il mio lavoro è finito".