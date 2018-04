Venduta per 100mila dollari porta della stanza di Dylan al Chelsea -3

Roma, 13 apr. - Le porte sono state salvate dalla discarica dell'ex ospite dell'hotel Jim Georgiou. "Per me erano storia e bellezza e legate al mio cuore. Sono preziose perchè sono state attraversate da tanta gente " ha detto al New York Times.

L'edificio è stato dichiarato storico nel 1966 ed è stato venduto a un gruppo di investitori nel 2016. Ha smesso di accettare prenotazioni nel 2011, ma un piccolo gruppo di ospiti di lunga data continua a vivere ai piani superiori mentre i lavori di ristrutturazione proseguono.