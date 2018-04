Venduta per 100mila dollari porta della stanza di Dylan al Chelsea -2

Roma, 13 apr. - L'episodio più drammatico della storia dell'hotel avvenne nel 1978, quando Sid Vicious, bassista e cantante della band britannica Sex Pistols, fu incriminato per l'omicidio di Nancy Spungen, trovata pugnalata a morte nella loro stanza. Vicious morì di overdose di eroina prima del processo.

Tra le altre porte in asta quella della stanza dell'attrice Edie Sedgwick, dove Andy Warhol filmò Chelsea Girls, venduta per 52mila dollari. La porta delle stanza di Jimi Hendrix è stata aggiudicata per 13mila dollari. Stessa cifra per la porta della stanza dove alloggiarono Madonna, Isabella Rossellini e la filmmaker Shirley Clarke.(Segue)