Venduta per 100mila dollari porta della stanza di Dylan al Chelsea

Roma, 13 apr. - La porta della stanza dove visse Bob Dylan nel leggendario Chelsea Hotel di New York è stata venduta all'asta per 100mila dollari. E' una delle cinquanta porte dell'albergo frequentato da star, musicisti, scrittori e artisti messe in vendita dalla casa d'aste Guernsey's. La porta delle stanza usata dai musicisti Janis Joplin e Leonard Cohen durante una relazione, oltre che dalla cantautrice Joni Mitchell, è stata aggiudicata per 85mila dollari.

E' stato un ex residente dell'albergo ad accaparrarsi le porte nel 2011 dopo l'avvio dei lavori di ristrutturazione dell'edificio, costruito negli anni Ottanta dell'Ottocento e diventato luogo simbolo della boheme newyorchese.

Jack Kerouac scrisse il suo capolavoro "Sulla strada" mentre abitava al Chelsea negli anni Cinquanta. La porta della sua stanza è stata venduta per 30mila dollari. Anche Mark Twain risiedette nell'albergo, così come Tom Wolfe. Arthur C Clarke vi scrisse la sceneggiatura di "2001: Odissea nello Spazio". Patti Smith ha scritto un libro toccante, "Just Kids", sul suo amore con il fotografo Robert Mapplethorpe e sulla loro vita al Chelsea Hotel. (Segue)