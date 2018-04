Gentiloni a Muccia:continua impegno Stato per zone terremotate -2

Roma, 13 apr. - Gentiloni ha parlaato della "necessità di dare un messaggio, per quanto possibile, di rassicurazione. Ho visto come sempre da parte dei sindaci una grandissima responsabilità, voglia di collaborare con le istituzioni, la segnalazione di alcuni problemi che cercheremo di contribuire a risolvere e che in parte cercheremo di far risolvere al Parlamento nei prossimi mesi".

In particolare, "bisogna accelerare le ricostruzioni private, cercare di capire se per i comuni particolarmente colpiti ci possono essere impegni anche normativi particolari. La cosa più importante è dare un messaggio di fiducia a questo territorio, che non può essere abbandonato e non sarà abbandonato. La presenza qui del governo sta a significare che siamo accanto ai sindaci e ai loro concittadini in questo momento così difficile".