Gentiloni a Muccia: continua impegno Stato per zone terremotate

Roma, 13 apr. - L'impegno dello Stato per le popolazioni colpite dal terremoto "continua", non si interrompe in attesa di un nuovo governo e anche il prossimo esecutivo avrà certamente questo tema tra le sue priorità. Lo ha detto il presidente del Consiglio Paolo Gentiloni, parlando a Muccia, nelle Marche, al termine di un incontro con i sindaci della zona.

"Questa questione - ha spiegato - credo che per qualsiasi governo e per il Parlamento debba restare in cima all'agenda. Abbiamo nel cuore dell'Italia centrale una parte dei nostri concittadini che tuttora vive una condizione assolutamente particolare. Non è solo il ricordo di una scossa drammatica, è la sequenza che continua e che naturalmente alimenta preoccupazione. A questo possiamo contrapporre solo l'impegno dello Stato, il contributo alla fiducia, la presenza delle imprese - perché il lavoro è fondamentale - e un sentimento di solidarietà di tutti gli italiani nei confronti di chi è in queste condizioni. Un prossimo governo sicuramente avrà questa questione tra le sue proprità.

Ha concluso Gentiloni: "Il mio auspicio è che la ricostruzione e il sostegno a questa crisi resti assolutamente fondamentale. Alle popolazioni di questi territori deve essere dato innanzitutto questo messaggio di fiducia e di continuità, non è che l'azione dello Stato si interrompe in attesa del prossimo governo. L'azione dello Stato continua. Lo Stato continuerà a fare la sua parte".

