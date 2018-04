Muroni (LeU): Italia creda nell'elettrico per mobilità sostenibile

Roma, 13 apr. - "A 67 anni dall'ultima edizione del Gran Premio di Roma, le monoposto torneranno a competere sulle strade della capitale. Questa volta però a sfidarsi nella Formula-E saranno auto completamente elettriche. Una novità che almeno per un giorno porterà Roma, e l'Italia, nel futuro. Perché non ci sono dubbi che il futuro della mobilità è elettrico e sostenibile e che il nostro Paese ha competenze e tecnologie per effettuare una conversione ecologica della mobilità, ponendosi obiettivi importanti al 2025. Ma la Formula E da sola non basta". Lo afferma Rossella Muroni, deputata di LeU, in merito alla Formula E che sabato 14 si disputa a Roma.

"In Italia - come denunciato in una recente inchiesta de il Corriere della Sera - nel 2017 le vendite di auto elettriche sono aumentate, per un totale di 1.967 immatricolazioni, ma le vetture elettriche rappresentano appena lo 0,1% del mercato. Oltre che sul fronte delle vendite, il nostro Paese non è ancora ai livelli del Nord Europa neanche per l'infrastruttura di ricarica. Un ritardo da recuperare con strategie lungimiranti e politiche adeguate. Ad esempio introducendo quote obbligatorie di mercato per i veicoli elettrici, come già fanno la Cina e la California. Adottando, come suggerito da Legambiente, quote crescenti di veicoli a zero emissioni e ponendo l'obiettivo del 100% al 2030. Con divieti di circolazione via via più severi nelle città per i veicoli inquinanti e, per contro, forme di premialità anche fiscale per chi sceglie i veicoli puliti. Puntare con decisione sulla mobilità elettrica e investire sull`innovazione - conclude Muroni - sarebbe anche un modo per salvaguardare l`occupazione in un settore, quello automobilistico, che invece è segnato da vicende drammatiche di ridimensionamenti, cassa integrazione e delocalizzazioni ai danni dei lavoratori".