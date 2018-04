Ilva, Bellanova: tirare somme solo a trattativa conclusa

Roma, 13 apr. - La discussione odierna al Tavolo Ilva se pure conferma la disponibilità al dialogo e al confronto di tutte le parti non cela i punti su cui le stesse dovranno essere capaci di giungere ad un accordo che tenga ferme e onori le premesse condivise originariamente e per me inderogabili: tutela del lavoro e dei lavoratori, tutela dell`ambiente, tutela della salute, rilancio della siderurgia italiana.

Sono queste, ritengo a maggior ragione oggi, senza velare gli occhi dinanzi ai toni accesi che hanno a volte segnato il confronto, le priorità indiscutibili da cui dobbiamo essere capaci di non derogare, affrontando e sviscerando ogni aspetto come stiamo facendo, punto per punto e approfonditamente.

Rischiano di essere per questo fuorvianti dichiarazioni che sembrano tirare già fin d`ora le somme su quello che si definirà negli incontri successivi del 23 e 24 aprile, e su cui si misurerà la qualità di tutte le parti coinvolte. Una trattativa, a maggior ragione questa, è sempre un momento delicatissimo, ed è bene che le somme vengano tirate solo quando si è conclusa".

Così la VM Teresa Bellanova sull`incontro svoltosi al Mise. Il Tavolo si è riconvocato per il 23 e il 24 aprile prossimi.