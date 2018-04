Amsterdam, 13 apr. - La Ferrari non farà macchine full-electric prima del 2022. Lo ha affermato il presidente e amministratore delegato Sergio Marchionne all'assemblea degli azionisti. "Non ci sarà una Ferrari completamente elettrica prima del 2022 - ha sottolineato Marchionne - abbiamo un dibattito interno per capire se ogni modello deve avere una versione elettrica o se è la serie che deve avere un modello elettrico".