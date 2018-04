Rosato: chi ha vinto faccia governo, Pd pronto a confronto

Roma, 13 apr. - Il compito di provare a formare un governo tocca a "chi ha preso più voti", il Pd ascolterà quello che dirà il capo dello Stato e sarà "pronto al confronto con chi riceverà l'incarico". Lo ha detto Ettore Rosato, in una dichiarazione al Tg2.

Ha spiegato Rosato: "La responsabilità di fare il governo spetta a chi ha preso più voti. Lo facciano, finiscano queste schermaglie perché c'è un Paese da governare e c'è anche una situazione internazionale a cui guardare con grande preoccupazione".

"Noi - ha aggiunto - saremo attenti a quanto ci dirà il presidente Mattarella e saremo pronti al confronto con chi riceverà l'incarico".

Il vice-presidente della Camera, poi, su twitter ha scritto: "Concluse le consultazioni per dare un governo al Paese. La situazione rimane ingarbugliata per irrigidimenti e veti incrociati che chi dice di aver vinto le elezioni pone. Al presidente il delicato compito di trovare soluzione per 'uscire dallo stallo'".