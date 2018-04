Di Maio visita i box della Formula E: simbolo del futuro

Roma, 13 apr. - La Formula E simbolo del futuro della mobilità. Ne ha parlato Luigi Di Maio, candidato premier del Movimento 5 stelle, che ha reso visita al circuito e ai box sorti all'Eur per la gara delle monoposto elettriche. "Questo evento - ha osservato in un video pubblicato su Facebook che racconta la sua mattinata e l'incontro con i promotori dell'iniziativa e con la sindaca di Roma Virginia Raggi - non è solo un evento sportivo, è molto di più, è il simbolo del futuro della mobilità. Io ci credo molto nell'auto elettrica e sono un grande fan delle corse automobilistiche, mettere insieme queste due cose è riuscito ad Agag (Alejandro, l'ex eurodeputato spagnolo del Ppe che oggi guida l'organizzazione dei gran premi delle auto elettriche, ndr) e a tutta l'organizzazione della Formula E che sta diventando una competizione che ha un suo pubblico".

Nel video c'è anche uno scambio con i rappresentanti dell'organizzazione ai quali Di Maio dice: "Immagino ci sia stato un lavoro della macchina comunale...".

"Grazie alla sindaca Virginia Raggi, alla Giunta capitolina ed all'organizzazione della Formula E - ha scritto Di Maio nel post che accompagna il filmato - si è riusciti a portare qui un simbolo del futuro. La Formula E infatti non è semplicemente una gara per appassionati (ed io lo sono!) ma rappresenta un nuovo modello di mobilità, quella elettrica, che va incentivata e promossa, soprattutto tra i giovani. In bocca al lupo a tutti i piloti per la gara di domani e grazie ancora agli organizzatori per il giro di stamattina nel dietro le quinte di questa importantissima competizione!".