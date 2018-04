Gasparri: a Brindisi Forza Italia proporrà Cavalera sindaco

Roma, 13 apr. - "Nel mio ruolo di Coordinatore per Forza Italia delle candidature locali alle elezioni amministrative ho incontrato il coordinatore regionale della Puglia di Forza Italia, onorevole Vitali e il deputato di Brindisi, onorevole D'Attis. Insieme abbiamo concordato che il nostro partito proporrà come sindaco di Brindisi l'avvocato Roberto Cavalera". Lo ha dichiarato in una nota il senatore Maurizio Gasparri (FI).

"Su questa ipotesi - ha aggiunto - proseguiremo il confronto con le altre forze politiche del centrodestra e con le realtà civiche della città".