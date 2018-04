Astaldi si aggiudica tre lotti della metro di Mumbai per 168 mln

Roma, 13 apr. - Astaldi comunica di aver ricevuto la lettera di aggiudicazione, in raggruppamento di imprese, per la costruzione di tre lotti della Metropolitana di Mumbai (North-South Metro Linea 4, tratta Wadala-Kasarwadavali), in India. Il valore complessivo delle opere, da eseguire con formula Epc, è di 168 milioni di euro (pari a 13,5 miliardi di rupie indiane), di cui 84 milioni di euro di competenza del Gruppo Astaldi.

"Con questa commessa - si legge in una nota -, Astaldi fa il proprio ingresso in un nuovo mercato, l`India, che offre grandi opportunità di sviluppo nel settore delle infrastrutture e che rafforza la sua politica di de-risking. Inoltre, come da strategia, l`ingresso nel Paese avviene in partnership con uno dei principali Contractor in India, Reliance Infrastructure Limited, con cui Astaldi sta valutando anche ulteriori opportunità a livello locale nell`ambito delle infrastrutture di trasporto".

Il Committente è la Mumbai Metropolitan Region Development Authority (MMRDA), che finanzierà le opere con fondi statali.