Usa, tabloid pagò notizia su presunta figlia segreta di Trump -2

Washington, 13 apr. - L'autore del pezzo del New Yorker, Ronan Farrow, figlio di Woody Allen e Mia Farrow, ha ammesso di non aver potuto stabilire un legame o che Donald Trump fosse il padre della ragazza. Il New Yorker ha scritto, sulle base di fonti anonime interne all'AMI, che il gruppo pratica con regolarità il "catch-and-kill", acquistando i diritti a una testimonianza per non renderla pubblica.

Sempre secondo il New Yorker, il numero uno di AMI, David Pecker, avrebbe fatto ripetutamente questo genere di favori a Donald Trump, di cui è amico. A metà febbraio il New Yorker ha scritto dell'ex playmate Karen McDougal, che ha detto di aver ricevuto 150mila dollari dal National Enquirer ad agosto 2016 in cambio della sua testimonianza su una relazione con Donald Trump. Il gruppo media avrebbe poi deciso di non pubblicare nulla per non danneggiare Donald Trump. Michael Cohen, avvocato di fiducia di Trump, ha ammesso di aver versato 130 mila dollari all'attrice porno Stormy Daniels, alias Stephanie Clifford, per comprare il suo silenzio su una relazione con Donald Trump. Il presidente Usa ha negato qualunque rapporto con Karen McDougal e Stephanie Clifford.