Usa, tabloid pagò notizia su presunta figlia segreta di Trump

Washington, 13 apr. - Il settimanale sensazionalistico Usa National Enquirer ha versato 30mila dollari a un ex portiere della Trump Tower che sosteneva che Donald Trump ha avuto una figlia segreta da una sua dipendente, una notizia mai confermata ma pubblicata ieri dal New Yorker. Il direttore del National Enquirer, Dylan Howard, ha ammesso il pagamento in un articolo pubblicato da Radar Online, un sito che appartiene allo stesso gruppo media, American Media Inc (AMI).

Citando varie fonte interne all'AMI, il New Yorker ha scritto ieri che, dopo aver comprato l'esclusiva sulla notizia, il National Enquirer ha deciso di non pubblicarla. Versione smentita da AMI, che ieri ha sostenuto di non aver mai comprato un'esclusiva per seppellirla. La decisione di un pubblicare l'informazione relativa alla figlia, che oggi avrebbe 29 anni, è stata presa a seguito di un'inchiesta che ha stabilito che l'indiscrezione "non era credibile", ha sostenuto AMI. (Segue)