Labriola (Fi): Salvini ha idee chiare, Di Maio punta a opposizione

Roma, 13 apr. - "Il Paese ha bisogno di avere un governo in tempi brevi e con le idee ben chiare su come rilanciare l`Italia. Matteo Salvini é pronto a lavorare all`attuazione del programma grazie al quale il centrodestra unito ha ottenuto un consenso importantissimo alle elezioni. Fondamentale per dar vita a un percorso virtuoso sarà anche l`abilità di Silvio Berlusconi nel creare equilibrio". Lo dice Vincenza Labriola di Forza Italia.

"È invece sempre più chiara la posizione di Luigi Di Maio e dei 5 Stelle, più intenzionati a creare confusione che non a individuare soluzioni utili a rimettere in piedi il Paese. Il Movimento, sapendo di non essere in grado, non vuole governare -cocnlude la parlamentare azzurra - e punta chiaramente ai banchi dell`opposizione".