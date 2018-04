Fi: preoccupa divario Stato-contribuente, servono ricette liberali

Roma, 13 apr. - "I dati diffusi oggi dall'Istat sono davvero preoccupanti perché mettono in luce il rapporto di iniquità tra Stato e contribuente, una situazione che noi di Forza Italia abbiamo denunciato anche durante la campagna elettorale indicando la necessità di trovare un nuovo equilibrio, più sano. Vogliamo un'Italia in cui sia lo Stato ad essere servitore delle famiglie e dei cittadini e non viceversa". È quanto dichiara Deborah Bergamini, deputata e responsabile Comunicazione di Forza Italia, commentando i dati Istat diffusi oggi.

"Per dare nuovo impulso al Paese - aggiunge Bergamini - occorre tagliare le tasse e rendere lo Stato più 'leggero' ed efficiente, ossia meno costoso, meno invasivo e meno burocratico. Solo le ricette liberali di Forza Italia e del centrodestra potranno far ripartire l'economia e le imprese italiane".