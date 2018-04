Ferrari, Marchionne: valuteremo aumento produzione prossimi anni

Amsterdam, 13 apr. - La Ferrari valuterà un aumento delle macchine prodotte nei prossimi anni. Lo ha affermato il presidente e amministratore delegato Sergio Marchionne aprendo l'assemblea degli azionisti. "Restiamo impegnati - ha sottolineato - a mantenere l'esclusività del brand Ferrari e a rispettare l'imperativo di Enzo Ferrari sul produrre 'una macchina in meno rispetto alle richieste del mercato'. Tuttavia, pensiamo che la domanda per le Ferrari sia robusta e in crescita e coglieremo le opportunità offerte dal mercato".

"Se le condizioni di mercato saranno adeguate - ha aggiunto Marchionne - valuteremo un aumento graduale e organico dei volumi di produzione nei prossimi anni".