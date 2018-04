Libia, Onu: più di un milione hanno bisogno di aiuti umanitari

Tripoli, 13 apr. - Più di un milione di persone hanno bisogno di assistenza umanitaria in Libia. Lo ha indicato l'agenzia dell'Onu per i rifugiati, sottolineando che i civili, in particolare quelli fuggiti dalle proprie case, restano estremamente vulnerabili.

"1,1 milioni di persone, fra cui rifugiati e migranti, che sono i più vulnerabili, hanno bisogno di aiuti umanitari", ha precisato l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati (Unhcr) in un comunicato pubblicato ieri sera tardi. L'Unhcr afferma che gli mancano 85 milioni di dollari per portare a termine le sue operazioni.

Secondo le ultime statistiche dell'Unhcr, si trovano in Libia 51.000 rifugiati e richiedenti asilo, 165.000 libici sfollati nel loro Paese e 340.000 sfollati libici ritornati nella loro regione d'origine nel 2018 in condizioni talvolta estremamente precarie. (Segue)