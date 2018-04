Trump: Comey dovrebbe essere perseguito,è una talpa e un bugiardo

New York, 13 apr. - "James Comey è UNA TALPA E UN BUGIARDO riconosciuto. Virtualmente tutti a Washington pensavano dovesse essere licenziato per il terribile lavoro fatto, finché infatti è stato licenziato. Ha fatto uscire informazioni CLASSIFICATE, per le quali dovrebbe essere perseguito. Ha mentito al Congresso sotto GIURAMENTO. È un debole, un viscido e bugiardo che è stato, come si è dimostrato, un terribile direttore dell'Fbi". Questa la reazione su Twitter del presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, alle anticipazioni sul libro in uscita di Comey, il direttore dell'Fbi da lui licenziato.

"La sua gestione del caso di Hillary Clinton la Corrotta, e gli eventi circostanti, saranno ricordati come uno dei peggiori 'lavori fatti male' della storia. È stato un grande onore licenziare James Comey!" ha aggiunto Trump. (segue)