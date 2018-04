M.O., a Gaza terzo venerdì di rabbia: almeno 30 palestinesi feriti -2

Roma, 13 apr. - I palestinesi hanno cercato di allontanare il filo spinato sistemato dalle forze israeliane per tenerli lontani dalla recinzione, ha detto un giornalista della France Presse. Per l'esercito d'Israele, i soldati rispondono "con mezzi di dispersione antisommossa e stanno sparando in conformità con le regole di ingaggio".

Dozzine di bandiere israeliane sono state bruciate a Jabalia nel nord della Striscia mentre centinaia di bandiere palestinesi sono stati sventolati. Vicino a Khan Yunis, nel sud, i manifestanti hanno bruciato le immagini del primo ministro israeliano Benjamin Netanyahu, del presidente degli Stati Uniti Donald Trump e del principe ereditario saudita Mohammed bin Salman, che considerano amico di Israele.

La data ufficiale della fine delle proteste è stata fissata per 15 maggio, che per i palestinesi corrisponde al giorno della "Nakba", ("catastrofe") per commemorare gli oltre 700.000 fuggiti o espulsi durante la guerra del 1948 che ha sancito la creazione dello Stato ebraico.