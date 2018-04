M.O., a Gaza terzo venerdì di rabbia: almeno 30 palestinesi feriti

Roma, 13 apr. - Oggi alla frontiera, tra Israele e la Striscia di Gaza, è stato il terzo venerdì consecutivo di proteste e tensioni sfociate puntualmente in violenze che nei due venerdì precedenti sono costati la vita a 33 palestinesi e il ferimento di altri centinaia: gli scontri di oggi si sono verificati in più punti lungo il confine, mentre gas lacrimogeni e colonne di fumo nero provenienti da pneumatici in fiamme hanno riempito l'aria in alcune zone.

Almeno 30 palestinesi sono rimasti feriti, di cui uno modo grave dopo essere stato colpito alla testa, come ha detto il ministero della Salute a Gaza. Dieci medici sono stati curati per l'inalazione di gas lacrimogeno dopo che un contenitore è caduto nel loro sito, ha aggiunto il ministero.

Da parte sua, l'esercito israeliano ha affermato che ci sono stati tentativi di danneggiare e violare la recinzione al confine, aggiungendo che i manifestanti hanno lanciato bombe incendiarie e "un ordigno esplosivo".(Segue)