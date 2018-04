Bankitalia: in 2017 tornati acquisti netti esteri su bond italiani

Roma, 13 apr. - Dopo le vendite nette registrate nel 2016, "nello scorso anno gli investitori stranieri sono tornati a effettuare acquisti netti di titoli di portafoglio italiani per un ammontare pari a 28,7 miliardi". Lo rileva la Banca d'Italia nel suo bollettino economico.

"Gli investimenti esteri hanno riguardato sia i titoli pubblici (3,6 miliardi) sia quelli emessi dal settore privato, tra cui in particolare azioni e obbligazioni bancarie".

Al tempo stesso "gli acquisti di titoli esteri da parte dei residenti hanno raggiunto i 127,1 miliardi, proseguendo il processo di diversificazione internazionale del portafoglio in atto dal 2014. Come in passato, gli investimenti hanno interessato prevalentemente quote di fondi comuni (91,5 miliardi), riconducibili in larga parte a famiglie, compagnie di assicurazione, fondi pensione e altri intermediari finanziari".